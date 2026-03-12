CANLI YAYIN

Ünlü yönetmen Cemal Alpan'dan acı haber! Doğum gününde hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü yönetmen Cemal Alpan'dan acı haber! Doğum gününde hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden yönetmen Cemal Alpan, 57 yaşında vefat etti. Alpan’ın vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Acı haberi kardeşi Cem Alpan sosyal medya üzerinden duyurdu.

Türk sineması ve dijital platformların sevilen yapımlarına imza atan başarılı yönetmen Cemal Alpan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

Hayatını kaybeden yönetmen Cemal AlpanHayatını kaybeden yönetmen Cemal Alpan

"Merve Kült" ve "Rüyanda Görürsün" gibi popüler filmlerle tanınan Alpan'ın vefatı sanat camiasında derin üzüntü yarattı.Acı haberi, ünlü yönetmenin kardeşi Cem Alpan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Acı haberi kardeşi duyurdu / Kaynak: InstagramAcı haberi kardeşi duyurdu / Kaynak: Instagram

"DOĞUM GÜNÜNDE SON NEFESİNİ VERDİ"

Ağabeyinin vefatına dair hüzünlü bir detayı paylaşan Cem Alpan, usta yönetmenin tam da doğum günü olan 11 Mart sabahı hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

"Ağabeyimi, Cemal Alpan'ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun."

Ünlü yönetmen Cemal Alpan'dan acı haber! Doğum gününde hayatını kaybetti - 3

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cemal Alpan'ın cenaze törenine dair detaylar da netleşti. Sevenleri ve sanatçı dostları, başarılı yönetmeni son yolculuğuna şu programla uğurlayacak:

Tarih: 12 Mart 2026, Perşembe

Vakit: Öğle namazını müteakip

Yer: Teşvikiye Camisi

Defin: Feriköy Mezarlığı

Cenaze programı belli olduCenaze programı belli oldu

CEMAL ALPAN KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Cemal Alpan, eğitimini Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Sanata olan ilgisiyle Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Sanat Tarihi eğitimi de alan Alpan, kariyeri boyunca sinemanın yanı sıra reklam sektöründe de önemli işlere imza attı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Demet Evgar gibi yıldız isimlerle pek çok reklam projesinde bir araya gelmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın