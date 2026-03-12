Ünlü yönetmen Cemal Alpan'dan acı haber! Doğum gününde hayatını kaybetti

Türk sineması ve dijital platformların sevilen yapımlarına imza atan başarılı yönetmen Cemal Alpan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

"Merve Kült" ve "Rüyanda Görürsün" gibi popüler filmlerle tanınan Alpan'ın vefatı sanat camiasında derin üzüntü yarattı.Acı haberi, ünlü yönetmenin kardeşi Cem Alpan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Acı haberi kardeşi duyurdu / Kaynak: Instagram

"DOĞUM GÜNÜNDE SON NEFESİNİ VERDİ"

Ağabeyinin vefatına dair hüzünlü bir detayı paylaşan Cem Alpan, usta yönetmenin tam da doğum günü olan 11 Mart sabahı hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

"Ağabeyimi, Cemal Alpan'ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun."