46 yaşına giren Murat Boz'un özel tasarım pasta!

Sinan Engin ve İbrahim Büyükak, ünlü şarkıcıyı bu özel gününde yalnız bırakmadı. Instagram'da paylaşılan karelerde ekibin keyfinin yerinde olduğu görülürken, kutlamanın asıl yıldızı getirilen pasta oldu.

"BU PASTAYLA BİR HATIRAMIZ OLMAK ZORUNDAYDI"

Murat Boz için özel olarak hazırlatılan pasta, hem tasarımı hem de ince detaylarıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı. Boz, paylaşımına "Bu pastayla bir hatıramız olmak zorundaydı." şeklinde not düştü.

"HAYAT BANA BİRÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Yeni yaşıyla ilgili konuşan Murat Boz ise şu ifadeleri kullandı:

"Hayat bana birçok şey öğretti. Müzikte, sahnede ve dostluklarda yaşanan anlar benim için çok değerli. Her yeni yaş insanı biraz daha sadeleştiriyor. Yeni yaşımda daha çok hissetmek, daha çok üretmek ve daha çok şükretmek istiyorum."