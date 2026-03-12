46 yaşına giren Murat Boz'un özel tasarım pasta!
Türk pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Eğlenceli anların yaşandığı kutlamada ise en çok konuşulan detaylardan biri Sinan Engin ve İbrahim Büyükak’ın yaptırdığı özel tasarım pasta oldu.
Yıllardır hit şarkılarıyla listelerden düşmeyen, aynı zamanda ekranların sevilen yüzü olan Murat Boz, 46. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı.
Sinan Engin ve İbrahim Büyükak, ünlü şarkıcıyı bu özel gününde yalnız bırakmadı. Instagram'da paylaşılan karelerde ekibin keyfinin yerinde olduğu görülürken, kutlamanın asıl yıldızı getirilen pasta oldu.
"BU PASTAYLA BİR HATIRAMIZ OLMAK ZORUNDAYDI"
Murat Boz için özel olarak hazırlatılan pasta, hem tasarımı hem de ince detaylarıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı. Boz, paylaşımına "Bu pastayla bir hatıramız olmak zorundaydı." şeklinde not düştü.
"HAYAT BANA BİRÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"
Yeni yaşıyla ilgili konuşan Murat Boz ise şu ifadeleri kullandı:
"Hayat bana birçok şey öğretti. Müzikte, sahnede ve dostluklarda yaşanan anlar benim için çok değerli. Her yeni yaş insanı biraz daha sadeleştiriyor. Yeni yaşımda daha çok hissetmek, daha çok üretmek ve daha çok şükretmek istiyorum."
MURAT BOZ'UN HAYATI VE ROL ALDIĞI PROJELER
Murat Boz kimdir?
▶Murat Boz, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcılarından biridir. Aynı zamanda oyunculuk ve televizyon projelerinde de yer almaktadır. 7 Mart 1980 doğumlu olan sanatçı 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde doğmuştur.
Murat Boz hangi okullarda okudu?
▶İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal bölümünü bitirdi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.
Murat Boz müzik kariyerine nasıl başladı?
▶Kariyerine 2000'li yılların başında vokalist olarak başladı. Özellikle Tarkan'ın uzun süre vokalistliğini yaparak müzik dünyasında tanındı. Vokalistlik döneminde Tarkan, Emel Müftüoğlu, Burcu Güneş, Hande Yener ve Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çalıştı.
Murat Boz'un ilk solo şarkısı hangisidir?
▶Sanatçı solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" adlı single ile başladı.
Murat Boz oyunculuk yaptı mı?
▶Evet. Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Dönerse Senindir, Öldür Beni Sevgilim ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarda rol aldı.