Teoman'a hayranından isyan: "5 bin liram sahnede can çekişiyor"

Sosyal medyada gündem olan görüntü

Bir Teoman hayranı ünlü şarkıcının 'Paramparça' parçasını seslendirirken çektiği videoyu "5.000 liram sahnede can çekişiyor" diyerek sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Teoman'ın çıplak sesinin öne çıktığı bu anlarda ses gerçekten detone ve kötü çıkıyor. Ama bu kayıt şarkıcının standup yapar gibi sohbet edip, arada da şarkılar söylediği 'Teoman Varoluşçuluk 101' performansına aitti.

Geçtiğimiz yıllarda da Teoman'ın sahnedeki koltukta yatar vaziyette şarkı söylemesi üzerine yine bir hayranı "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki göstermişti.

Anladığım kadarıyla konser izleyicisi artık hakkını arıyor.Ne yazık ki, ülkemizde konserlerin de kalitesi düşmeye başladı.