Teoman'a hayranından isyan: "5 bin liram sahnede can çekişiyor"
Ünlü rockçı Teoman'ın konserinde seslendirdiği "Paramparça" performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir izleyicinin "5 bin liram sahnede can çekişiyor" notuyla yaptığı paylaşım, performans kalitesi tartışmasını alevlendirdi.
Sevilen şarkıcı Teoman'ın canlı performansı, bir hayranından gelen tepkiyle magazin gündeminin zirvesine oturdu.
Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Teoman'ın son konserindeki performansını "Konser izleyicisi hakkını arıyor" başlığıyla bugünkü köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Bir Teoman hayranı ünlü şarkıcının 'Paramparça' parçasını seslendirirken çektiği videoyu "5.000 liram sahnede can çekişiyor" diyerek sosyal medyada paylaşması gündem oldu.
Teoman'ın çıplak sesinin öne çıktığı bu anlarda ses gerçekten detone ve kötü çıkıyor. Ama bu kayıt şarkıcının standup yapar gibi sohbet edip, arada da şarkılar söylediği 'Teoman Varoluşçuluk 101' performansına aitti.
Geçtiğimiz yıllarda da Teoman'ın sahnedeki koltukta yatar vaziyette şarkı söylemesi üzerine yine bir hayranı "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki göstermişti.
Anladığım kadarıyla konser izleyicisi artık hakkını arıyor.Ne yazık ki, ülkemizde konserlerin de kalitesi düşmeye başladı.