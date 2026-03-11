CANLI YAYIN

Teoman'a hayranından isyan: "5 bin liram sahnede can çekişiyor"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Teoman'a hayranından isyan: "5 bin liram sahnede can çekişiyor"

Ünlü rockçı Teoman'ın konserinde seslendirdiği "Paramparça" performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir izleyicinin "5 bin liram sahnede can çekişiyor" notuyla yaptığı paylaşım, performans kalitesi tartışmasını alevlendirdi.

Sevilen şarkıcı Teoman'ın canlı performansı, bir hayranından gelen tepkiyle magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Teoman'ın son konserindeki performansını "Konser izleyicisi hakkını arıyor" başlığıyla bugünkü köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Sosyal medyada gündem olan görüntüSosyal medyada gündem olan görüntü

Bir Teoman hayranı ünlü şarkıcının 'Paramparça' parçasını seslendirirken çektiği videoyu "5.000 liram sahnede can çekişiyor" diyerek sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Teoman'ın çıplak sesinin öne çıktığı bu anlarda ses gerçekten detone ve kötü çıkıyor. Ama bu kayıt şarkıcının standup yapar gibi sohbet edip, arada da şarkılar söylediği 'Teoman Varoluşçuluk 101' performansına aitti.

Geçtiğimiz yıllarda da Teoman'ın sahnedeki koltukta yatar vaziyette şarkı söylemesi üzerine yine bir hayranı "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki göstermişti.

Anladığım kadarıyla konser izleyicisi artık hakkını arıyor.Ne yazık ki, ülkemizde konserlerin de kalitesi düşmeye başladı.

Teoman'a hayranından isyan: "5 bin liram sahnede can çekişiyor" - 3

Bazı şarkıcılar konserlerine gelen ünlüleri sahneye çıkarıp onlara şarkı söylettiriyor ya da sohbet ediyorlar.

Sahneye çıkaracak ünlü kalmayınca da kendileri uzun uzun konuşuyorlar. Böyle olunca da konserin temposu düşürüyor.Şarkıcılar şunu anlamalı; seyirci şarkılarınızı dinlemek için konsere gelir, başkalarını sahneye çıkarmanızı, uzun sohbetlerinizi dinlemeye değil!

Teoman'a hayranından isyan: "5 bin liram sahnede can çekişiyor" - 4

PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

Şarkıcı Teoman, son canlı performansında sergilediği vokal tarzıyla hayranlarını ikiye böldü. Bir grup dinleyici bunu sanatçının "kendine has tarzı" olarak savunurken, büyük bir kesim ödedikleri yüksek bilet ücretlerinin karşılığını alamadıklarını belirtti. Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı "5 bin liram sahnede can çekişiyor" yorumu, kısa sürede viral oldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın