Usta sanatçı Zafer Ergin'den sevenlerini korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi'nin Karahanlı'sı ve Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası olarak başarılı işlere imza atan usta oyuncu Zafer Ergin'den hayranlarını korkutan haber geldi. Zafer Ergin geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak yüksek enfeksiyon ve susuzluk nedeniyle rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığını ve genel durumun iyi olduğunu belirtti.

Zafer Ergin, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2014 yılında merhum sanatçı Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirdiği dönemde yarışmanın sunuculuğunu yapmıştı. (Foto: ahaber.com.tr)

MİLYONER'DE SUNUCU KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

Usta sanatçı Zafer Ergin Kim Milyoner Olmak İster'in efsane ismi Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirdiği dönemde bir süre Milyoner'de sunuculuk yapmıştı.

Zafer Ergin hangi dizideki rolüyle tanınıyor?

Zafer Ergin uzun yıllardır televizyon ve sinemada yer alan usta bir oyuncudur. Kariyeri boyunca birçok dizide rol almıştır.

Arka Sokaklar (2006– ) – Rıza Soylu (Rıza Baba)

Kurtlar Vadisi (2003–2005) – Mehmet Karahanlı

Böyle mi Olacaktı (1997–2003)

Hırsız Polis (2005)

Yaprak Dökümü (2006) – konuk oyuncu

Tatlı Kaçıklar (1996)

Zafer Ergin ne zaman sete dönecek?

Binnaz Ergin'in açıklamasına göre Zafer Ergin'in çarşamba günü yeniden sete gitmesi planlanıyor.

Zafer Ergin şuan nerede oynuyor?

Zafer Ergin, Arka Sokaklar dizisindeki "Rıza Baba" karakterine hayat veriyor.