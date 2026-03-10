"Damsız girilmez" diyen işletmeye rekor ceza: 256 bin 357 lira
İstanbul'da bir eğlence mekanının "damsız girilmez" gerekçesiyle iki erkek arkadaşı içeri almaması, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından "ayrımcılığı" olarak değerlendirildi. İşletmeye 256 bin 357 lira para cezası kesildi.
8 Şubat 2025'te düzenlenen Mert Demir konseri için bilet alan iki erkek arkadaş, kapıda "damsız girilmez" denilerek içeri alınmayınca konuyu yargıya taşıdı.
"İÇERİ ALMAMA HAKKIMIZ VAR" SAVUNMASI YETMEDİ
İşletme savunmasında, "uygun görülmeyen kişilerin bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama haklarına sahip olduklarını ve organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bazı kişileri içeri almama hakkını kullanabileceğini" belirtti.
AYRIMCILIK YAPILDI DENİLDİ
Ancak Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) soruşturma sonrası şu kararı aldı. Kurum, söz konusu uygulamayı 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun kapsamında ayrımcılık olarak değerlendirdi ve mekana 256 bin 357 lira para cezası kesilmesine hükmetti.