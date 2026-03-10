Haberler Magazin Haberleri "Damsız girilmez" diyen işletmeye rekor ceza: 256 bin 357 lira

İstanbul'da bir eğlence mekanının "damsız girilmez" gerekçesiyle iki erkek arkadaşı içeri almaması, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından "ayrımcılığı" olarak değerlendirildi. İşletmeye 256 bin 357 lira para cezası kesildi.