Murat Dalkılıç’tan 13. ameliyat sonrası ilk paylaşım: Bandajlar çıktı!

Sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar birçok kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, 13’üncü operasyonunun ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bandajlarının çıkarılmasının ardından selfie çeken ünlü şarkıcı, esprili notuyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlü pop şarkıcısı Murat Dalkılıç, geçirdiği burun ameliyatının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Daha önce sağlık problemleri nedeniyle birçok kez operasyon geçirmek zorunda kalan Dalkılıç, son ameliyatının ardından takipçileriyle güncel halini paylaştı.

Murat Dalkılıç'ın 13. ameliyat sonrası hali

🏥 13'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLDU

"Kasaba", "Yalan Dünya", "Bir Hayli", "Leyla", "Kırık Yılda Bir", "Neyleyim İstanbul'u?" ve "Derine" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olmuştu. Ünlü şarkıcı, burun bölgesinde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle 13'üncü kez ameliyat geçirdi.

📸 BANDAJLAR ÇIKINCA SELFİE PAYLAŞTI

42 yaşındaki şarkıcı, ameliyatın ardından bandajlarının çıkarılmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bir selfie paylaştı. Dalkılıç'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

✍️ PAYLAŞIMINA ESPRİLİ NOT

Murat Dalkılıç, paylaştığı fotoğrafın altına dikkat çeken bir not da ekledi. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bandajlar çıktı. Anlamayanlar için İspanyolca yazmış şair:

Los campeones no cuentan, se mantiene vivo!"

🩺 SAĞLIK SORUNUNU DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Murat Dalkılıç, daha önce katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunundan söz etmişti. Dalkılıç, burnundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle ilkokul yıllarından itibaren sağlık problemleri yaşadığını belirtmişti.