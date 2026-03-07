Herkes bu aşkı konuşuyordu! Reshad Strik, Gamze Özçelik’le tanışma hikayesini ilk kez anlattı

Haziran 2024’te evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik çiftinin tanışma hikayesi ilk kez ortaya çıktı. Reshad Strik, yollarının Gana’daki bir yardım projesi sayesinde kesiştiğini açıkladı.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, Haziran 2024'te gerçekleştirdikleri sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaya devam ediyor.

Çiftin nasıl tanıştığı ise uzun süre merak konusu olmuştu. Reshad Strik, katıldığı bir programda Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı.

⭐ ŞÖHRETİ BIRAKIP İYİLİK YOLUNU SEÇTİ

Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerinin en yoğun dönemlerinden birinde aldığı kararla televizyon dünyasından uzaklaştı. Bu kararın ardından hayatını sosyal sorumluluk çalışmalarına adayan Özçelik, yardım faaliyetleriyle geniş bir kitle tarafından tanındı.

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan çalışmalar yürütmeye başladı. Özçelik, farklı ülkelerde gerçekleştirilen yardım faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirdi.

🤝 YOLLARI BİR YARDIM PROJESİNDE KESİŞTİ

Reshad Strik, Gamze Özçelik ile tanışmalarının bir yardım çalışması sayesinde gerçekleştiğini anlattı.

Strik'in verdiği bilgilere göre, Gana'da ziyaret ettiği bir köy iki yıl sonra Gamze Özçelik ve Umuda Koşanlar ekibi tarafından da ziyaret edildi. Köyde yaşayan kişiler Strik'in daha önce bölgeye geldiğini Özçelik'e anlattı. Bunun üzerine Özçelik, Strik ile iletişime geçti ve onu Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. İkilinin tanışması da bu davet sayesinde gerçekleşti.

❤️ "GAMZE'YE AŞIK OLDUM"

Reshad Strik, tanışma sürecini şu sözlerle anlattı:

"Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve derneğe davet etti. Derneğe gittim, tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye aşık oldum ve evlendik."

🌱 İYİLİK YOLCULUĞUNA BERABER DEVAM EDİYORLAR

Tanışmalarının ardından yardım çalışmalarında birlikte yer almaya başlayan çift, sosyal sorumluluk projelerine birlikte destek veriyor.

Reshad Strik, Gamze Özçelik'in yardım faaliyetlerindeki kararlılığının kendisini etkilediğini söyledi. Eşinin güçlü bir karaktere sahip olduğunu belirten Strik, bu çalışmalarda ona destek vermeye devam ettiğini ifade etti.

Strik, Özçelik hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücadeleci bir kadın. Yardım etmek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum."

🤍 YARDIM ÇALIŞMALARI HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, tanışmalarından sonra yardım projelerinde birlikte çalışmaya devam etti. Ortak amaçları ve benzer değerleri paylaşmaları, ilişkilerinin ilerlemesinde etkili oldu. Haziran 2024'te evlenerek hayatlarını birleştiren çift, bugün de dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen yardım projelerinde birlikte görev almayı sürdürüyor.