ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hande Yener’e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri’ nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HADSİZLİĞE SORUŞTURMA

Yener'in konser sırasında attığı slogan ve sahnedeki ifadeleri nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Soruşturmanın, Yener'in Muğla'da düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde seyirciler tarafından atılan"zıplamayan Tayyipçi" sloganına eşlik ettiği ve İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde sahnede "Bu devri çok güzel devireceğiz" ifadeleri sebebiyle yapılan şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Söz konusu iddialarla ilgili yapılan şikayetin ardından Hande Yener'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

