Teoman’dan sevenlerine müjde: "6 stat konserim olacak"

"Annem benim toplumda statüsü daha yüksek bir mesleğim olmasını istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi bana yakıştırmıyor ama artık arkadaşları beni sevdiği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim."

Kariyerine dair en ilginç itiraf ise 93 yaşındaki annesiyle ilgiliydi. Ünlü rockçı, kariyerinin annesi için bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti:

"Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime 'Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, bari dürüst bir baba ol' dedim. Baba olduktan sonra artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini anlıyorsun. Eski Teoman'ı sürdüremeyeceğimi fark ettim."

Kızı Zeyno ile olan ilişkisine ve babalığına dair özeleştiri yapan Teoman, bu süreçteki değişimini şu sözlerle aktardı:

Annesinden geçen depresif yapıya dikkat çeken ünlü müzisyen, her sabah evden kendini telkin ederek çıktığını ifade etti. Teoman'ın en büyük korkusu ise gelecekte "aksi ve huysuz bir yaşlıya" dönüşmek.

Gelecek Kaygısı: "Aksi Bir Yaşlı Olmak İstemiyorum"

TEOMAN'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAFLAR

