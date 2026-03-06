Teoman’dan sevenlerine müjde: "6 stat konserim olacak"
Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen ünlü sanatçı Teoman, kendisine 1,5 aylık tatil verdiğini ve ardından konser maratonuna başlayacağını söyleyerek, "6 tane stat konserim olacak" dedi.
Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Her zamanki mütevazı tavrıyla dikkat çeken sanatçı, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
"6 STAT KONSERİM OLACAK"
SABAH'ın haberine göre; Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdiğini belirten Teoman, konser takvimi hakkında açıklama yaptı. Usta sanatçı, "Kendime 1,5 aylık bir tatil verdim, hemen ardından konserlere devam edeceğim. 6 tane stat konserim olacak" dedi.
"Erkek Figürüm Zagor ve Elvis'ti"
Öte yandan Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Çocukluğundan bugüne taşıdığı travmaları ve iç dünyasını samimiyetle paylaşan ünlü sanatçı, özellikle babalık ve aile ilişkileri konusundaki özeleştirileriyle dikkat çekti.
Babasız büyümenin yarattığı güven eksikliğine değinen Teoman, hayatındaki erkek figürlerinin çizgi roman kahramanları ve rock yıldızları olduğunu söyledi:
"Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor ve Elvis Presley oldu. Güven veren bir babanın eksikliği insanda stres yaratıyor, huzursuz biri olup çıkıyorsun. Ama kadınlarla büyümek, o inceliği öğrenmemi sağladı."