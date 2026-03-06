CANLI YAYIN

Teoman’dan sevenlerine müjde: "6 stat konserim olacak"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Teoman’dan sevenlerine müjde: "6 stat konserim olacak"

Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen ünlü sanatçı Teoman, kendisine 1,5 aylık tatil verdiğini ve ardından konser maratonuna başlayacağını söyleyerek, "6 tane stat konserim olacak" dedi.

Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Her zamanki mütevazı tavrıyla dikkat çeken sanatçı, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Fotoğraf: SABAHFotoğraf: SABAH

"6 STAT KONSERİM OLACAK"

SABAH'ın haberine göre; Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdiğini belirten Teoman, konser takvimi hakkında açıklama yaptı. Usta sanatçı, "Kendime 1,5 aylık bir tatil verdim, hemen ardından konserlere devam edeceğim. 6 tane stat konserim olacak" dedi.

Teoman’dan sevenlerine müjde: "6 stat konserim olacak" - 2

"Erkek Figürüm Zagor ve Elvis'ti"

Öte yandan Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Çocukluğundan bugüne taşıdığı travmaları ve iç dünyasını samimiyetle paylaşan ünlü sanatçı, özellikle babalık ve aile ilişkileri konusundaki özeleştirileriyle dikkat çekti.

Babasız büyümenin yarattığı güven eksikliğine değinen Teoman, hayatındaki erkek figürlerinin çizgi roman kahramanları ve rock yıldızları olduğunu söyledi:

"Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor ve Elvis Presley oldu. Güven veren bir babanın eksikliği insanda stres yaratıyor, huzursuz biri olup çıkıyorsun. Ama kadınlarla büyümek, o inceliği öğrenmemi sağladı."

Teoman ve annesi Şaziment YakupoğluTeoman ve annesi Şaziment Yakupoğlu

"Annem Şarkıcı Olduğum İçin Utandı"

Kariyerine dair en ilginç itiraf ise 93 yaşındaki annesiyle ilgiliydi. Ünlü rockçı, kariyerinin annesi için bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti:

"Annem benim toplumda statüsü daha yüksek bir mesleğim olmasını istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi bana yakıştırmıyor ama artık arkadaşları beni sevdiği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim."

Teoman’dan sevenlerine müjde: "6 stat konserim olacak" - 4

Babalık ve Değişim Süreci

Kızı Zeyno ile olan ilişkisine ve babalığına dair özeleştiri yapan Teoman, bu süreçteki değişimini şu sözlerle aktardı:

"Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime 'Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, bari dürüst bir baba ol' dedim. Baba olduktan sonra artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini anlıyorsun. Eski Teoman'ı sürdüremeyeceğimi fark ettim."

Fotoğraf: InstagramFotoğraf: Instagram

Gelecek Kaygısı: "Aksi Bir Yaşlı Olmak İstemiyorum"

Annesinden geçen depresif yapıya dikkat çeken ünlü müzisyen, her sabah evden kendini telkin ederek çıktığını ifade etti. Teoman'ın en büyük korkusu ise gelecekte "aksi ve huysuz bir yaşlıya" dönüşmek.

Teoman’dan sevenlerine müjde: "6 stat konserim olacak" - 6

TEOMAN'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAFLAR

⏺ Teoman'ın çocukluk dönemindeki rol modelleri kimlerdi?

Babasını 2 yaşında kaybeden Teoman, hayatında bir erkek figürü eksikliği hissettiğini; bu boşluğu ise çizgi roman kahramanı Zagor ve rock efsanesi Elvis Presley ile doldurduğunu ifade etti.

⏺ Annesi Teoman'ın şarkıcı olması hakkında ne düşünüyor?

Teoman'ın 93 yaşındaki annesi Şaziment Hanım, oğlunun toplumda statüsü daha yüksek bir meslek sahibi olmasını istediği için yıllarca şarkıcı olmasından dolayı üzüntü ve utanç duymuş.

⏺ Teoman babalık süreci hakkında neler söyledi?

Kendi babasız büyüme travmasına değinen sanatçı, hayal ettiği gibi bir baba olamadığını itiraf ederek; "Nasıl baba olunur bilmiyorsun, bari dürüst bir baba ol" diyerek kendine telkinde bulunduğunu ve kızı Zeyno ile ilişkisinde daha sorumluluk sahibi biri haline geldiğini paylaştı.

⏺ Teoman'ın yaşlılığa dair en büyük korkusu nedir?

Annesinden geçen depresif bir yapıya sahip olduğunu belirten usta müzisyen, gelecekte "aksi ve huysuz bir yaşlıya" dönüşmekten korktuğunu dile getirdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın