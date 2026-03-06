Emre Altuğ sır gibi sakladığı aşkını itiraf etti

Türk pop müziğinin sevilen sesi ve başarılı oyuncu Emre Altuğ, kariyerindeki başarıları kadar, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

"Uzun bir süredir aşk var hayatımda. 1,5 senedir var ama izin verin ben yaşayayım bunu." Sanatçının kiminle aşk yaşadığı ise henüz bilinmiyor.

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Yeni albüm tanıtımı için gerçekleştirdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Altuğ, bir süredir merak edilen "Hayatınızda biri var mı?" sorularına son noktayı koydu.

Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ

EMRE ALTUĞ'UN ÖZEL HAYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

2008 yılında ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile dünya evine giren ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Altuğ, 2015 yılında yollarını ayırmıştı.

Ayrılık sonrası sergiledikleri medeni tutum ve çocukları için kurdukları güçlü bağ ile "örnek eski çift" olarak gösterilen ikili, uzun süredir özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ediyordu.