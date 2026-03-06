Emre Altuğ sır gibi sakladığı aşkını itiraf etti
Yeni albümünü tanıtan Emre Altuğ, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla magazin gündemine oturdu. Altuğ, uzun süredir hayatında biri olduğunu itiraf etti. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
Türk pop müziğinin sevilen sesi ve başarılı oyuncu Emre Altuğ, kariyerindeki başarıları kadar, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Yeni albüm tanıtımı için gerçekleştirdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Altuğ, bir süredir merak edilen "Hayatınızda biri var mı?" sorularına son noktayı koydu.
İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun bir süredir aşk var hayatımda. 1,5 senedir var ama izin verin ben yaşayayım bunu." Sanatçının kiminle aşk yaşadığı ise henüz bilinmiyor.
EMRE ALTUĞ'UN ÖZEL HAYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
2008 yılında ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile dünya evine giren ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Altuğ, 2015 yılında yollarını ayırmıştı.
Ayrılık sonrası sergiledikleri medeni tutum ve çocukları için kurdukları güçlü bağ ile "örnek eski çift" olarak gösterilen ikili, uzun süredir özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ediyordu.
Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kim?
Sanatçı, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirterek sevgilisinin ismini açıklamadı. Bu konuda, "İzin verin ben yaşayayım bunu," diyerek özel hayatına saygı gösterilmesini rica etti.
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel ne zaman boşandı?
2008 yılında evlenen çift, yaklaşık 7 yıl süren evliliklerinin ardından 2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Eski çiftin kaç çocuğu var?
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunuyor. İkili, çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.