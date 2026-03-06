Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan haber var

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, başrollerini paylaştıkları "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyununu sahnelemek üzere 27 Şubat'ta Dubai'ye gitmişti. Ancak, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Dubai'ye de sıçramıştı.

Kaynak: Instagram

İLKER AYRIK'TAN YENİ BİLGİLENDİRME

Ünlü oyuncudan yeni açıklama geldi. Ayrık, Instagram'daki son paylaşımında Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

İşte o açıklama:

"Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" dedi.Öte yandan Dubai'de yaşayan modacı Pınar Kerimoğlu, yaptığı son paylaşımda eşi Yücel Bey'in de yer aldığı mutlu aile tablosunu ''Merak edenler, mesaj atanlar, aile tamamlandı. Dubai'de her şey kontrol altında''