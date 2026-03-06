Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan haber var
Ortadoğu’da tırmanan gerilim, Birleşik Arap Emirlikleri’ne de sıçradı. Füze saldırıları ve uçuş iptalleri nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını açıklayan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.
Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, başrollerini paylaştıkları "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyununu sahnelemek üzere 27 Şubat'ta Dubai'ye gitmişti. Ancak, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Dubai'ye de sıçramıştı.
Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.
İLKER AYRIK'TAN YENİ BİLGİLENDİRME
Ünlü oyuncudan yeni açıklama geldi. Ayrık, Instagram'daki son paylaşımında Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.
İşte o açıklama:
"Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" dedi.Öte yandan Dubai'de yaşayan modacı Pınar Kerimoğlu, yaptığı son paylaşımda eşi Yücel Bey'in de yer aldığı mutlu aile tablosunu ''Merak edenler, mesaj atanlar, aile tamamlandı. Dubai'de her şey kontrol altında''
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
Ülkenin birçok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.