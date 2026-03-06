CANLI YAYIN

Britney Spears gözaltına alındı! 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Britney Spears gözaltına alındı! 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, Kaliforniya'da alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçirdikten sonra serbest bırakılan şarkıcının hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Dünya starı Britney Spears, Kaliforniya eyaletinde karıştığı yeni bir trafik skandalıyla dünya magazin gündeminin tam merkezine oturdu. TMZ tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre olay, 4 Mart Çarşamba akşamı Kaliforniya'da gerçekleşti.

Fotoğraf: A Haber arşiv Fotoğraf: A Haber arşiv

ABD basınında yer alan haberlere göre, otoyolda ilerleyen Spears'ın aracı polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta tek başına olduğu belirtilen ünlü şarkıcı, alkollü araç kullanma şüphesi üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Britney Spears gözaltına alındı! 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak - 2

HASTANEDE TEST YAPILDI

Gözaltı işleminin ardından Spears'a hastanede kan testi ve sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı, ertesi sabah serbest bırakıldı.

Spears'ın temsilcisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların talihsiz ve mazur görülemez bir durum olduğu belirtilerek, Spears'ın gerekli adımları atacağını ve yasal süreçte kurallara uyacağını ifade etti.

Britney Spears gözaltına alındı! 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak - 3

Britney Spears'ın ekibi, olayın ardından PEOPLE ve TMZ gibi mecralara resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yaşananlar tamamen kabul edilemez ve hiçbir bahanesi olmayan üzücü bir olaydır. Britney yasalara uyacak ve gerekli tüm adımları atacaktır. Umuyoruz ki bu olay, Britney'nin hayatında uzun süredir beklenen köklü değişimin ilk adımı olur. Bu zor süreçte ihtiyacı olan yardım ve desteği alacağını umuyoruz."

Britney Spears gözaltına alındı! 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak - 4

AİLESİ DEVREYE GİRECEK

Temsilcisinin açıklamasındaki en dikkat çekici detay ise Spears'ın oğulları Sean Preston (20) ve Jayden James (19) ile ilgiliydi. Ekibi, bu sürecin ardından oğullarının anneleriyle vakit geçireceğini ve sevdiklerinin Britney'nin iyiliği için gerekli olan yeni bir yaşam planı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

4 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Aracının çekiciyle götürüldüğü ve ehliyet durumunun incelendiği belirtilen Britney Spears, 4 Mayıs 2026 tarihinde Ventura County Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın