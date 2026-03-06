Britney Spears gözaltına alındı! 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, Kaliforniya'da alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçirdikten sonra serbest bırakılan şarkıcının hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.
Dünya starı Britney Spears, Kaliforniya eyaletinde karıştığı yeni bir trafik skandalıyla dünya magazin gündeminin tam merkezine oturdu. TMZ tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre olay, 4 Mart Çarşamba akşamı Kaliforniya'da gerçekleşti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, otoyolda ilerleyen Spears'ın aracı polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta tek başına olduğu belirtilen ünlü şarkıcı, alkollü araç kullanma şüphesi üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
HASTANEDE TEST YAPILDI
Gözaltı işleminin ardından Spears'a hastanede kan testi ve sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı, ertesi sabah serbest bırakıldı.
Spears'ın temsilcisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların talihsiz ve mazur görülemez bir durum olduğu belirtilerek, Spears'ın gerekli adımları atacağını ve yasal süreçte kurallara uyacağını ifade etti.