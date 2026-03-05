Tülin Şahin davayı kazandı: Siena Leyla artık "Şahin" soyadını taşıyacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü model Tülin Şahin, kızı Leyla Siena'nın kendi soyadını kullanması için eski eşi Pedro de Noronha'ya dava açmıştı. Merakla beklenen dava sonuçlandı.
Ünlü model Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'nın ilişkisinden 2019 yılında Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi.
DAVAYI KAZANDI
Ünlü model kızının nüfusta "Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha" olarak kayıtlı olan adının düzeltilmesini ve kendi soyadını taşımasını talep etmişti.
Hürriyet'in haberine göre; Şahin'in davayı kazandığı ve kızının 'Siena Leyla Şahin' adıyla nüfusunun tesciline karar verildiği öğrenildi.