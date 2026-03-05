Torununun çocuğunu görecek! Özilhan ailesinde bebek sevinci

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Tuncay Özilhan ile eşi Emine Özilhan çiftini torun heyecanı sardı.Çiftin büyük kızları Türkan Özilhan'ın ilk çocuğu Tuncay Özilhan ile eşi Öykü Özilhan'ın bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Büyük kızları Türkan Özilhan ile Kasım 2023'te boşandığı eşi Ziya Tacir'in evliliğinden dünyaya gelen, dedesi Tuncay Bey'in adını taşıyan ilk torunları, Özilhan çiftine bu mutluluğu yaşatacak.

"En Zengin 100 Türk" listesinin demirbaşı 78 yaşındaki Tuncay Özilhan ile eşi Emine Özilhan, torun çocuğu görme mutluluğu yaşayacak.

Müjdeli haberi ise SABAH yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde duyurdu. İşte o yazı...

Tuncay Özilhan - Emine Özilhan

20 Eylül'de, Haliç kıyısındaki ünlü otelde vuslata eren Tuncay-Öykü Tacir çifti, hiç ara vermeden mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istemiş. Yaklaşık beş aylık hamile olduğunu öğrendiğim 5.5 aylık yeni gelin Öykü Hanım'ın bebeğinin cinsiyetini de söyleyeyim...

Oğulları İzzet Özilhan'dan iki, kızı İpek Özkan'dan bir kız torunu olan Tuncay-Emine Özilhan çiftinin tek erkek torunlarının çocuğu da erkek olacak.

Bu arada ilk kez babaanne ve dede olmanın mutluluğunu yaşayacak olan Türkan Özilhan ile Ziya Tacir'in de mutluluktan ve heyecandan ayakları yere basmıyormuş. Umarım anne Öykü Hanım da, oğulları da sağlıkla kurtulur..."