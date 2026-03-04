Paraları kumarda yemiş! Sosyetik sitedeki firari yönetici Ceyhun Baş yakalandı
Ünlü isimlerin oturduğu Savoy Ulus Sitesi’nde yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirerek kayıplara karışan site yöneticisi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, topladığı paraları eğlence ve kumarda harcadığı belirlendi.
İstanbul'un en lüks sitelerinden biri olan Savoy Ulus'ta yaklaşık 1 milyon dolarlık (38.5 milyon TL) parayı zimmetine geçirip kayıplara karışan site yöneticisi Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sabah Yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Baş, site sakinlerinden çaldığı paraları kumar masalarında ve lüks eğlence mekanlarında harcadı.
PARALAR KUMARA GİTTİ
"Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirip kaçtığını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Büyük vurgun ile ilgili son bilgileri de benden öğrenin.
Öncelikle şunu söyleyeyim, zimmetine geçirdiği net paranın 38.5 milyon lira olduğu belirlenen ve 24 Aralık'tan bu yana firarda olan Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalanmış. Zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede yediği konuşulan yönetici, tutuklanıp hapse atılmış.
Daha önce sitenin yönetim kurulu başkanı Osman Çarmıklı'nın, bu durumun yönetim zafiyetinden kaynaklandığını kabul edip, site yönetimi olarak 301 kat malikinin zararını karşılayacaklarını söylediğini yazmıştım.
Osman Bey, hafta sonu gerçekleşen kat malikleri toplantısında sözünün arkasında durmuş. Toplantıda, Ceyhun Baş'ın yetkisinden fazla para çekmesine izin verilen bankalara dava açtıklarını, Baş'ın üzerine kayıtlı malları haczettirdiklerini, harcayamadığı paralara da el koydurduklarını belirtmiş.
Osman Çarmıklı, bir kez daha kat maliklerine hiçbir şekilde bu durumun yansıtılmayacağının sözünü vermiş. Bence site sakinleri çok şanslı, Osman Çarmıklı sayesinde bu durumdan zararsız kurtulacaklar."