Paraları kumarda yemiş! Sosyetik sitedeki firari yönetici Ceyhun Baş yakalandı

İstanbul'un en lüks sitelerinden biri olan Savoy Ulus'ta yaklaşık 1 milyon dolarlık (38.5 milyon TL) parayı zimmetine geçirip kayıplara karışan site yöneticisi Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

PARALAR KUMARA GİTTİ

"Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirip kaçtığını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Büyük vurgun ile ilgili son bilgileri de benden öğrenin.

Öncelikle şunu söyleyeyim, zimmetine geçirdiği net paranın 38.5 milyon lira olduğu belirlenen ve 24 Aralık'tan bu yana firarda olan Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalanmış. Zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede yediği konuşulan yönetici, tutuklanıp hapse atılmış.