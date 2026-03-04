A.B.İ. zirveden inmiyor: Salı akşamının tartışmasız hakimi!

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu (Doktor Doğan) ve Afra Saraçoğlu'nun (Avukat Çağla) paylaştığı A.B.İ. dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizi, tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., dün akşam yayınlanan 8'inci bölümüyle adeta nefes kesti. A.B.İ. ZİRVEDEN İNMİYOR İşte A.B.İ. dizisinin geceye damga vuran reyting karnesi: TOTAL: 7.66 izlenme oranıyla gecenin birincisi oldu. AB: 5.30 reyting alarak bu kategoride de liderliğini ilan etti. 20+ABC1: 7.41 oranına ulaşarak izleyiciden tam not almayı başardı. Kaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder. Kaynak: ATV Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar. Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar.

Kaynak: ATV Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar.