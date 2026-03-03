Murat Dalkılıç 13. kez ameliyat oldu! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi
Ünlü popçu Murat Dalkılıç, çocukluğundan bu yana mücadele ettiği ve genetik bir durum olan burun kemiği rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde 13. kez operasyon geçirdi. Hayranlarını endişelendiren sürecin ardından Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir mücadele ettiği burun sorunu nedeniyle bir kez daha operasyon geçirdi. Doğuştan gelen kemik yapısındaki problem sebebiyle daha önce birçok kez bıçak altına yatan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık durumu ve hakkında çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
Dalkılıç, 13. operasyonunun ardından hastane odasından sevenlerine seslendi. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz."
UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU NEGATİF
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Dalkılıç, sessizliğini bozdu. Gözaltı sürecinin hemen ardından ameliyata girdiği için açıklama yapamadığını belirten şarkıcı, uyuşturucu testi sonucunun negatif çıktığını kamuoyuna duyurdu.
EVLENİYOR MU?
Sağlık sorunlarıyla gündemde olan sanatçının özel hayatında ise yüzler gülüyor.
Oyuncu Özgü Kaya ile mutlu bir birliktelik sürdüren Murat Dalkılıç'ın, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturacağı konuşulan iddialar arasında.