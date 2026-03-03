Murat Dalkılıç 13. kez ameliyat oldu! Operasyon sonrası ilk paylaşım geldi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir mücadele ettiği burun sorunu nedeniyle bir kez daha operasyon geçirdi. Doğuştan gelen kemik yapısındaki problem sebebiyle daha önce birçok kez bıçak altına yatan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık durumu ve hakkında çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.