Melek Baykal'dan eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan’a dava
Melek Baykal, son günlerde magazin gündemini meşgul eden "rol arkadaşına tokat attı" iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, hem iddiaları kesin bir dille yalanladı hem de, dizide 'Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi, yıllar sonra oyuncuları arasındaki sert polemikle yeniden gündemde. Usta oyuncu Melek Baykal'ın diziye yönelik eleştirel açıklamalarıyla başlayan tartışma, rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan'ın ağır ithamları ve ardından gelen hukuki yalanlamalarla tırmanıyor.
Taksi durağında çalışan insanların hayatları ve başlarına gelen olayları anlatan yapımda, 'Taksici Melahat' karakterine hayat veren Melek Baykal, geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili itirafıyla dikkat çekmişti.
Baykal; "Akasya Durağı' çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine dizinin 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın sözlerine tepki göstererek "Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" demişti.