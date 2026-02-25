26 büyükbaş kurban kestirmiş! Ufuk Özkan’ın donörü ilk kez anlattı

"Geniş Aile" başta olmak üzere birçok projede rol alan Özkan, hakkında alınan organ nakli kararı sonrası uygun donörün bulunmasıyla yeniden hayata tutundu.

Ünlü oyuncuya en büyük destek ise eski çalışma arkadaşı Salih Kıvırcık'tan geldi. Kıvırcık'ın donör olmasıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. 11 saat süren ameliyatın ardından hem Özkan hem de Kıvırcık sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kaynak: Instagram

"GİDİYORUZ AMA ÇIKAMAMAK DA VAR"

Zorlu ameliyat sonrası Salih Kıvırcık, Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile Cihangir'deydi. Kıvırcık, sürece dair duygusal açıklamalarda bulundu.

Operasyon gününü anlatan Kıvırcık, "Ameliyat günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim. Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken 'Gidiyoruz ama çıkamamak da var' dedi. Her şeye hazırdık yani.

"26 BÜYÜKBAŞ KURBAN KESTİRDİ"

Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş." ifadeleri kullandı.

Sevenleri ise sosyal medyada hem Ufuk Özkan'a hem de hayat kurtaran bağışıyla örnek olan Salih Kıvırcık'a destek mesajları yağdırdı.