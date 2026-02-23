WhatsApp'tan gelen o linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı: Ahmet Mümtaz Taylan'ın arkadaşını 80 bin TL dolandıran isme hapis cezası

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın WhatsApp hesabını ele geçirip yakın arkadaşını 80 bin TL dolandıran İbrahim D.'nin yargılandığı dava sonuçlandı. İstinaf mahkemesinin onadığı kararla dolandırıcıya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı, kendisine gönderilen şüpheli bir linke tıklaması sonucu ele geçirildi. Taylan'ın ismini kullanarak yakın arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'ı hedef alan bir dolandırıcı, "acil ödeme" oyunuyla toplamda 80 bin TL'lik vurguna imza attı. Arkadaşını arayınca dolandırıldığını anlayan Dalgakıran'ın şikayetiyle başlayan adli süreçte, sanık İbrahim D. hakkında verilen karar kesinleşti.

REHBERİNE ERİŞİM SAĞLADI

Olay, Kasım 2023 yılında meydana geldi. İbrahim D. isimli şüphelinin telefonuna yolladığı linke Ahmet Mümtaz Taylan'ın tıklaması üzerine oyuncunun rehberine erişim sağlandı. İbrahim D., usta oyuncunun yakın arkadaşı ve yayınevi kurucusu olan Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti. Taylan'ın kimliğine bürünen şüpheli, acil ödeme bahanesiyle Dalgakıran'dan iki ayrı seferde 80 bin TL aldı. Arkadaşını arayınca dolandırıldığını anlayan Dalgakıran'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim D., ilk aşamada adli kontrolle serbest bırakıldı.

10 YIL HAPİS İSTEĞİYLE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İbrahim D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilmedi. Suçun, şüphelinin hesabına yatırılan parayla gerçekleştiği vurgulandı. Sanık hakkında 'bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

KARAR KESİNLEŞTİ: 4 YIL 2 AY HAPİS

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Cüneyt Dalgakıran katılırken, sanık İbrahim D. hazır edildi. Yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, İbrahim D. hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası uyguladı. Bu karar, istinaf mahkemesi tarafından onaylanarak kesinleşti.

