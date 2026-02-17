Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze gözaltına alındı
İstanbul’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonlarda, Duman grubu solisti Kaan Tangöz, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bugün gerçekleştirilen operasyonda, toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
DUMAN'IN SOLİSTİ TANGÖZE DE ALINDI
Yapılan operasyonlarda Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alındı.
İŞTE O İSİMLERİN TAMAMI
1.Hakan TUNÇELLİ
2.Sırrı Murat DALKILIÇ
3.Rıza Kaan TANGÖZE
4.Murat CEVAHİROĞLU
5.Barış TALAY
6.Hakan KAKIZ
7.Kemal DOĞULU
8.Murat ÖZTÜRK
9.Murathan KURT
10.Nailcan KURT
11.Alihan TAŞKIN12.Tolga SEZGİN
13.Ramazan BAYAR
14.Aygün AYDIN
15.Buse Görkem NARCI
16.İsmail HACIOĞLU
17.Furkan Koçan