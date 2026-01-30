Tuba Ünsal'dan özel hayat itirafı: "Çok paspas oldum"

Ünlü oyuncu ve sunucu Tuba Ünsal , katıldığı bir programda aşk hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme damga vurdu. Ünsal'ın ilişkilerinde kendisinden fazlasıyla ödün verdiğini itiraf etmesi, izleyenleri şaşırttı.

"Evde yemek de yapayım, çocuklara da bakayım derken bir gün çöktüm. Bu aşk değil."

Programda özel hayatına dair içten konuşan Ünsal, bugüne kadar yaşadığı ilişkilerde kendini geri plana attığını belirterek, "Ben kimsenin peşinde koşmadım ama ilişkinin içinde çok paspas oldum" sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Instagram

BALİ'DEKİ VİLLASINI SATIYOR

Tuba Ünsal, aşk itiraflarının yanı sıra aldığı yeni bir kararla da gündeme geldi. Bir süre önce Bali'de ikinci kez ev sahibi olan Ünsal, ilk satın aldığı villasını satışa çıkarma kararı aldı. Yaklaşık üç yıl önce Bali'ye giden ve uzun süre burada kalan oyuncu, adaya duyduğu hayranlık sonrası ilk evini satın almıştı.

Son olarak Canggu bölgesinde kendine yeni bir ev alan Ünsal, tropikal villasını ise mobilyalarıyla birlikte elden çıkarmaya hazırlanıyor. İki villayı aynı anda yönetmenin zor olduğunu dile getiren Ünsal, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta, Bali'nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım çocuklarımı orada okutmaktı."