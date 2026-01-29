CANLI YAYIN

Celil Nalçakan 12 yıllık dostuna veda etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Rüya Gibi dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini derinden üzdü. Nalçakan, 12 yıldır hayatını paylaştığı ve "kızım" diye seslendiği köpeği Rodin’i kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyada köpeği Rodin ile sık sık paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, acı haberi yürek burkan satırlarla paylaştı.

Nalçakan, Rodin'in vefatının ardından yaşadığı hüznü şu sözlerle dile getirdi:

"Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun… Dün gece yanıma yattın oysa… 01:29'da su içmeye kalktım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın…

"SU GİBİ GELDİN, ŞİMDİ SU GİBİ GİTTİN KIZIM"

12 sene önce su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. Üşümezsin dimi? Kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni örttüm çünkü üstüne… Yakında kavuşuruz kızım."

Nalçakan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, çok sayıda sanatçı arkadaşı ve hayranı ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları gönderdi.

#Celil Nalçakan
