Celil Nalçakan 12 yıllık dostuna veda etti

"Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun… Dün gece yanıma yattın oysa… 01:29'da su içmeye kalktım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın…

"SU GİBİ GELDİN, ŞİMDİ SU GİBİ GİTTİN KIZIM"

12 sene önce su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. Üşümezsin dimi? Kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni örttüm çünkü üstüne… Yakında kavuşuruz kızım."

Kaynak: Instagram