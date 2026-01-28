CANLI YAYIN

Güllü'nün oğlu Tuğberk'in uyuşturucu test sonucu çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Şüpheli ölümüyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkındaki iddiaların ardından yaptırmış olduğu yasaklı madde test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen arkadaşı Sultan Nur Ulu ev hapsi cezası aldı.

Ayrıca, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Hakkında ortaya atılan "yasaklı madde kullanımı" iddiaları sonrası test yaptıran Gülter, test sonucunun negatif çıktığını takipçileriyle paylaştı.

