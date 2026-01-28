Güllü'nün oğlu Tuğberk'in uyuşturucu test sonucu çıktı
Şüpheli ölümüyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkındaki iddiaların ardından yaptırmış olduğu yasaklı madde test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen arkadaşı Sultan Nur Ulu ev hapsi cezası aldı.
Ayrıca, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.