Usta oyuncudan üzen haber: Ali Tutal yoğun bakımda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal’dan gelen haber sevenlerini üzdü. Geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede entübe edildi. 76 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'Güneşi Gördüm', 'Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar' ve 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

76 yaşındaki oyuncunun, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yoğun bakıma alınan Tutal'ın entübe edildiği ve hayati riskinin sürdüğü bildirildi.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Paylaşımda, "Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ali Tutal'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, sevenleri usta oyuncudan gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

