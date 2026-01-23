Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Müjdeyi kardeşi duyurdu
Hastanede yaşam mücadelesi veren Ufuk Özkan’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu için uygun donör bulundu.
"Geniş Aile" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve ardından "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.
Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.
GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE!
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve organ nakli bekleyen Özkan'dan sevindiren haber geldi.