ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Müjdeyi kardeşi duyurdu

Hastanede yaşam mücadelesi veren Ufuk Özkan’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu için uygun donör bulundu.

"Geniş Aile" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve ardından "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.

Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE!

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve organ nakli bekleyen Özkan'dan sevindiren haber geldi.

Kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"%90 OLUMLU İLERLEMEKTEDİR"

"Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz"

