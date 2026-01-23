Sosyetenin kalbinde büyük skandal! Yönetici kaçtı, fatura başkana kesildi!

"Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirip kaçtığını herkes benden öğrenmişti. Halen firarda olduğunu öğrendiğim Ceyhan Baş ile ilgili ilginç bilgilere ulaştım!

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı

Yaklaşık 10 yıldır sitede profesyonel olarak yöneticilik yapan Ceyhun Baş, aynı zamanda sitedeki emlak ofisinin, oto yıkamacının, kuaförün ve marketinin de sahibiymiş! Siteye gelen her nakliyeci ve tamirciyi de, komisyonunu almadan içeri sokmazmış!

Ancak onlarca şikayete rağmen, sitenin yönetim kurulu başkanı olan Osman Çarmıklı, ısrarla Ceyhun Baş'ın arkasında durmuş! Bu olayın patlak vermesiyle Osman Bey'in komşularına karşı kendisini çok mahcup hissettiği konuşuluyor.

Hatta Osman Bey, bu mahcubiyetten kurtulmak için sitenin zararını karşılayacakmış. Bu durum, site sakinlerinin yüreğine biraz su serpmiş durumda. Ancak önümüzdeki ay yapılacak toplantıda zararın temini ve diğer konular belli olacakmış. Umarım toplantıya kadar Ceyhun Baş yakalanır ve parayı da geri alabilirler de; Osman Bey de hem maddi hem de manevi bu yükten kurutulur..."

Ulus Savoy Sitesi