ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sosyetenin kalbinde büyük skandal! Yönetici kaçtı, fatura başkana kesildi!

Sosyetenin en gözde sitesi Savoy Ulus, milyon dolarlık vurgun skandalıyla gündemde. Site yöneticisinin yanında yer alan ünlü iş insanı Osman Çarmıklı’nın, skandalı örtbas etmek için yapacağı iddia edilen tazminat hamlesi gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ulus Savoy Sitesi'nde iddiaya göre yapılan denetimlerde eski site Müdürü Ceyhun Baş'ın, site sakinlerinden toplanan yaklaşık 1 milyon doları yönetime ait banka hesaplarından şahsi hesaplarına aktardığı belirtildi.

Durumun fark edilmesi sonrası harekete geçilerek Ceyhun Baş hakkında suç duyurusunda bulunulurken site yönetimi de yazılı bir açıklama yaptı.

"Usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir"

Açıklamada, "Sitemiz hesapları üzerinde gerçekleştirilen bağımsız denetim çalışmaları kapsamında, Sitemiz eski Müdürü Ceyhun Baş'ın, kendisine tanınan görev ve yetkilerin sınırlarını aşarak, site yönetimine ait banka hesaplarında bulunan mevduatın bir kısmını usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir" denildi.

"Yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler devam etmekte"

Açıklamanın devamında ise, "Söz konusu fiiller nedeniyle site yönetimi tarafından uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli hukuki süreçler başlatılmış; ayrıca suç teşkil eden bu eylemler sebebiyle yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili kişi hakkında verilmiş yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler halen devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama dışında, devam eden yargı süreçleri nedeniyle ek bir değerlendirme yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

"YÖNETİCİ KAÇTI BAŞKAN ÖDÜYOR"

Olay, sosyete dünyasında büyük yankı uyandırırken, Sabah yazarı Bülent Cankurt, konuyla ilgili çarpıcı gelişmeleri bugünkü köşesine taşıdı. İşte o yazı...

"Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirip kaçtığını herkes benden öğrenmişti. Halen firarda olduğunu öğrendiğim Ceyhan Baş ile ilgili ilginç bilgilere ulaştım!

Yaklaşık 10 yıldır sitede profesyonel olarak yöneticilik yapan Ceyhun Baş, aynı zamanda sitedeki emlak ofisinin, oto yıkamacının, kuaförün ve marketinin de sahibiymiş! Siteye gelen her nakliyeci ve tamirciyi de, komisyonunu almadan içeri sokmazmış!

Ancak onlarca şikayete rağmen, sitenin yönetim kurulu başkanı olan Osman Çarmıklı, ısrarla Ceyhun Baş'ın arkasında durmuş! Bu olayın patlak vermesiyle Osman Bey'in komşularına karşı kendisini çok mahcup hissettiği konuşuluyor.

Hatta Osman Bey, bu mahcubiyetten kurtulmak için sitenin zararını karşılayacakmış. Bu durum, site sakinlerinin yüreğine biraz su serpmiş durumda. Ancak önümüzdeki ay yapılacak toplantıda zararın temini ve diğer konular belli olacakmış. Umarım toplantıya kadar Ceyhun Baş yakalanır ve parayı da geri alabilirler de; Osman Bey de hem maddi hem de manevi bu yükten kurutulur..."

