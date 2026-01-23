Set arkadaşı donör oldu! Ufuk Özkan'ın son halini paylaştı
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için aranan uygun donör günler bulundu. Ünlü oyuncuya donörü eski set arkadaşının verdiği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı.
"Geniş Aile" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve ardından "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.
Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.
UYGUN DONÖR BULUNDU
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve organ nakli bekleyen Özkan'dan sevindiren haber geldi. Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi.
Kıvırcık ile Özkan'ın hastanedeki yan yana olduğu kare sosyal medyadan paylaşıldı. Öte yandan Ufuk Özkan için ameliyatın gelecek hafta yapılmasını planlanıyor.