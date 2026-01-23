CANLI YAYIN

Set arkadaşı donör oldu! Ufuk Özkan'ın son halini paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için aranan uygun donör günler bulundu. Ünlü oyuncuya donörü eski set arkadaşının verdiği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı.

"Geniş Aile" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve ardından "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.

Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

UYGUN DONÖR BULUNDU

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve organ nakli bekleyen Özkan'dan sevindiren haber geldi. Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi.

Kıvırcık ile Özkan'ın hastanedeki yan yana olduğu kare sosyal medyadan paylaşıldı. Öte yandan Ufuk Özkan için ameliyatın gelecek hafta yapılmasını planlanıyor.

MÜJDEYİ KARDEŞİ DUYURDU

Kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından müjdeli haberi şu ifadelerle paylaşmıştı:

"%90 OLUMLU İLERLEMEKTEDİR"

"Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz"

