Ufuk Özkan'a yeni teşhis konuldu! Ziyaretler kısıtlandı
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşinden gelen "vaktimiz daralıyor" açıklaması tedirginlik yarattı. Acil donör bekleyen ünlü oyuncuda influenza A tespit edildi ve enfeksiyon riskine karşı ziyaretler ise kısıtlandı.
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, iki yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.
Türkiye günlerdir Ufuk Özkan'dan gelecek iyi haberleri beklerken, kardeşi Umut Özkan'dan gelen açıklama sevenlerini korkuttu.
İNFLUENZA A TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Umut Özkan sosyal medya üzerinden "Yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşmak gereği duymaktayım" diyerek şunları ifade etti: "Kamuoyunu bilgilendirme ve yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşma gereği duymaktayım. Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır.