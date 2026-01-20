CANLI YAYIN

Ufuk Özkan'a yeni teşhis konuldu! Ziyaretler kısıtlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşinden gelen "vaktimiz daralıyor" açıklaması tedirginlik yarattı. Acil donör bekleyen ünlü oyuncuda influenza A tespit edildi ve enfeksiyon riskine karşı ziyaretler ise kısıtlandı.

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, iki yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor.

Türkiye günlerdir Ufuk Özkan'dan gelecek iyi haberleri beklerken, kardeşi Umut Özkan'dan gelen açıklama sevenlerini korkuttu.

İNFLUENZA A TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Umut Özkan sosyal medya üzerinden "Yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşmak gereği duymaktayım" diyerek şunları ifade etti: "Kamuoyunu bilgilendirme ve yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşma gereği duymaktayım. Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır.

ZİYARETLER KISITLANDI

Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir."

Öte yandan Özkan'ın kardeşinin karaciğer nakli için verdiği testlerin olumsuz sonuçlandığı ortaya çıkmıştı. Durumunun oldukça kritik ve ciddi olduğunun altı çizilmiş, sanat dünyası Özkan'a donör bulabilmek için harekete geçmişti. Karaciğer nakli için donör bekleyen Ufuk Özkan'ı daha önce sektörden birçok arkadaşı ziyarete gitti.

