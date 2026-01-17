Hazım Körmükçü’nün acı günü: Annesini kaybetti
Birçok dizi ve projede yer alan oyuncu kardeşler Hazım Körmükçü ile Pelin Körmükçü, annelerinin vefat ettiğini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
'Yeter', 'Filinta', 'Kara Kutu' ve 'Osmanlı'da Derin Devlet' gibi birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Hazım Körmükçü, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
60 yaşındaki oyuncu, kendisi ve oyuncu kız kardeşi Pelin Körmükçü'nün de yer aldığı, anneleriyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak acı haberi takipçileriyle paylaştı. Körmükçü, paylaşımına "Az önce annemizi kaybettik" notunu düştü.
KIZ KARDEŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Hazım Körmükçü'nün ardından kız kardeşi Pelin Körmükçü de annesinin vefatıyla ilgili yürek burkan bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, annesiyle birlikte yer aldığı kareleri Instagram hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Daha birkaç saat oldu sen bizi bıraktın ama ben seni çok özledim annem."
Körmükçü kardeşlerin paylaşımları kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sanat camiasından ve takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.
HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?
Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen oyuncu, sanatçı Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtılıyor
- AÖF final sınavları bu hafta sonu yapılacak: İşte giriş belgesi sorgulama ekranı
- Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak
- Alzheimer’ın ilk izi beyinde bulundu! Gizli sinyal erken teşhis sağlıyor
- Xiaomi Redmi Note 15 serisi satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
- Astronotlar dünyaya farklı dönüyor! Uzay dönüşü beyin yer değiştiriyor
- 17-18 Ocak sınav takvimi belli oldu: AÖF sınav saati ve detayları
- Karayolları 150 personel alımı başladı! Son gün 30 Ocak: İşte başvuru şartları ve kontenjanlar
- OGM 496 personel alımı sonuçları açıklandı! İşte isim listesi
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2026 OBS giriş ve sonuç sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı’ndan yarıyıl tatili için “sağlıklı tatil” önerileri: Uyku, beslenme ve ekran süresine dikkat
- e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme