Hazım Körmükçü’nün acı günü: Annesini kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2026 15:04
Birçok dizi ve projede yer alan oyuncu kardeşler Hazım Körmükçü ile Pelin Körmükçü, annelerinin vefat ettiğini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

'Yeter', 'Filinta', 'Kara Kutu' ve 'Osmanlı'da Derin Devlet' gibi birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Hazım Körmükçü, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

60 yaşındaki oyuncu, kendisi ve oyuncu kız kardeşi Pelin Körmükçü'nün de yer aldığı, anneleriyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak acı haberi takipçileriyle paylaştı. Körmükçü, paylaşımına "Az önce annemizi kaybettik" notunu düştü.

KIZ KARDEŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hazım Körmükçü'nün ardından kız kardeşi Pelin Körmükçü de annesinin vefatıyla ilgili yürek burkan bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, annesiyle birlikte yer aldığı kareleri Instagram hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Daha birkaç saat oldu sen bizi bıraktın ama ben seni çok özledim annem."

Körmükçü kardeşlerin paylaşımları kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sanat camiasından ve takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen oyuncu, sanatçı Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır.

