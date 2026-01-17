Hazım Körmükçü’nün acı günü: Annesini kaybetti

Kaynak: Instagram

KIZ KARDEŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hazım Körmükçü'nün ardından kız kardeşi Pelin Körmükçü de annesinin vefatıyla ilgili yürek burkan bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, annesiyle birlikte yer aldığı kareleri Instagram hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Daha birkaç saat oldu sen bizi bıraktın ama ben seni çok özledim annem."

Körmükçü kardeşlerin paylaşımları kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sanat camiasından ve takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.