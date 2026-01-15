Ünlülerin sitesinde büyük vurgun! Yönetici 1 milyon dolarla kaçtı
İstanbul’un en gözde semtlerinden Ulus’ta bulunan ve sosyete ile sanat dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi, dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, site içerisinde yapılacağı belirtilen yeşil alan düzenlemesi için daire sakinlerinden yaklaşık 1 milyon dolar toplandı.
Osman-Zeynep Çarmıklı'dan Nuri-Dicle İpek Öztaşkın'a, Cem-Okşan Mirap'tan Mustafa Sandal'a kadar sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı Ulus'taki 301 dairelik Ulus Savoy Sitesi, büyük bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi.
Söz konusu iddiayı, Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Yönetici Ceyhun Baş, sitenin yaklaşık bir milyon dolarıyla sırra kadem basmış! Evet, yanlış okumadınız... Site yönetimi, yanlarındaki belediyeye ait araziyi yeşil alan olarak kullanmak üzere kiralama kararı almış.
Bunun için site yöneticisi Ceyhun Baş, daire sakininden yaklaşık 1 milyon dolar para toplanmış. Ancak, belediyeye yatırmak için topladığı bu paraları ve ayrıca site hesabında biriken paraları alıp ortadan kaybolmuş! Durumu fark eden site sakinleri hemen savcılığa gidip şikayetçi olmuş.
Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkartılmış ama aradan 15 gün geçmesine rağmen halen bulunamamış. "Çok efendi bir insandı, bunu nasıl yaptı anlamadık" diyen site sakinleri şimdi Ceyhun Baş'ın yakalanıp paralarını geri almayı umuyor.
