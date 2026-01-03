Aynı mekanda paylaştılar! Danla Bilic ile Doğan Alemdar barıştı mı?

03 Ocak 2026, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2026 13:24
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, bu kez özel hayatıyla gündemde. Bilic’in, milli futbolcu Doğan Alemdar ile yeniden aşk yaşadığı iddiası, ikilinin aynı tarihlerde ve aynı mekânda yaptığı paylaşımlarla güç kazandı.

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Danla Bilic, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Ünlü isim, son dönemde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında verilen gözaltı kararıyla da konuşulmuş; Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

31 yaşındaki Bilic, şimdi ise aşk hayatıyla anılıyor. Genç futbolcu Doğan Alemdar ile 2024 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadığı bilinen fenomenin, Alemdar'la yeniden birlikte olduğu öne sürüldü. İkili, 2024 Temmuz ayında Belgrad sokaklarında birlikte görüntülenmişti.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Aşk söylentilerini güçlendiren detay ise sosyal medya paylaşımları oldu. Danla Bilic ve Doğan Alemdar'ın aynı tarihlerde İtalya'dan paylaşım yapması dikkat çekti. Gözler, ikiliden gelecek olası açıklamalara çevrildi.

