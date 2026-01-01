Yeni yılda gelen acı paylaşım: Şimal’in eşinden yürek yakan sözler...

Kaynak: Instagram

"İNSAN KAYBEDİNCE ANLIYOR"

Eski fotoğraflara sığınan Necati Arıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an herkes sevgilisiyle, eşiyle fotoğraflar paylaşıyor. Ben albümde kalan fotoğraflara bakıyorum. O zaman hayattaydı, yanımdaydı her şey normaldi. İnsan kaybedince anlıyor. Sensizlik çok kötü bir şey Şimalim. O yüzden hayattayken eşinizin, sevdiğinizin kıymetini bilin. Bir gün sadece fotoğraflar kalıyor. Benim gibi..."

Şimal, müziği, mücadelesi ve ardında bıraktığı büyük sevgiyle sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

