Yeni yılda gelen acı paylaşım: Şimal'in eşinden yürek yakan sözler...

01.01.2026
Yeni yılda gelen acı paylaşım: Şimal’in eşinden yürek yakan sözler...

39 yaşında kansere yenik düşen şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeni yılın ilk dakikalarında herkes sevdikleriyle mutluluk fotoğrafları paylaşırken, Şimal’in eşi Necati Arıcı’dan gelen mesaj yürekleri dağladı.

Dört yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastalığı bir süreliğine yenmeyi başarsa da 29 Mayıs'ta yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, durumu kritik olan sanatçı 30 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Genç yaşta vefatıyla sevenlerini yasa boğan Şimal, 31 Mayıs'ta Kuşadası'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kanserle verdiği zorlu mücadele sürecinde güçlü duruşu ve hayata tutunuşuyla milyonların sevgisini kazanan Şimal, arkasında tarifsiz bir acı ve gözü yaşlı bir eş bıraktı.

Yeni yılın coşkuyla karşılandığı dakikalarda, herkes sevdikleriyle mutluluk kareleri paylaşırken, Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan gelen mesaj ise yürekleri burktu.

"İNSAN KAYBEDİNCE ANLIYOR"

Eski fotoğraflara sığınan Necati Arıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an herkes sevgilisiyle, eşiyle fotoğraflar paylaşıyor. Ben albümde kalan fotoğraflara bakıyorum. O zaman hayattaydı, yanımdaydı her şey normaldi. İnsan kaybedince anlıyor. Sensizlik çok kötü bir şey Şimalim. O yüzden hayattayken eşinizin, sevdiğinizin kıymetini bilin. Bir gün sadece fotoğraflar kalıyor. Benim gibi..."

Şimal, müziği, mücadelesi ve ardında bıraktığı büyük sevgiyle sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

