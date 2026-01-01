Aslı Bekiroğlu bu kez hastalığını gizleyemedi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 08:56
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından kısa sürede toparlanarak işlerine geri dönmüştü. Bekiroğlu’nun tatilde giydiği dar kırmızı tulum, ameliyat sonrası takması gereken torbasının fark edilmesine neden oldu.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda 9 saatlik bir bağırsak operasyonu geçirmişti. Bir süre sonra ayağa kalkıp işlerine hızlı bir dönüş yapan ünlü oyuncu, konser vermek için bir mekanda sahneye çıkmıştı.
Ancak Bekiroğlu, giydiği bol kıyafet yüzünden eleştirilmişti. Oyuncu, "Kolostomi torbası ile nasıl bir elbise giymem gerekiyordu" diyerek tepkisini dile getirmişti.
SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İngiltere'ye tatile gitti. Giydiği dar kırmızı tulumdan geçirdiği ameliyat sonrası takması gereken torba belli oldu.