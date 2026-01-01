Ahmet Kural'dan dört kişilik mutlu aile pozu! Kemal ve Demir büyüyor...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 10:05
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile eşi Çağla Gizem Kural çifti, çocuklarıyla birlikte paylaştıkları yılbaşı pozuyla gündeme geldi.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından 18 Temmuz 2023'te avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girmişti. Çift, 2024 yılının nisan ayında ilk çocukları Kemal'i kucaklarına alarak anne-baba oldu.
Mutlulukları katlanan Kural çifti, geçtiğimiz eylül ayında ikinci kez çocuk sahibi oldu ve oğullarına "Demir" adını verdi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal'imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir, hoş geldin" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni yıla aile saadetiyle giren ünlü çift, oğulları Kemal ve Demir ile birlikte verdikleri yılbaşı pozunu Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören kare, takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.
