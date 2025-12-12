Burcu Esmersoy: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"

12 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 08:58
Başarılı ve güzel sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Üçüncü evliliğini Nazım Akmandil ile yapan ünlü isim, Allah yüzüme güldü. Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor" sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, iki yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil ile 2023 yılında dünyaevine girmiş, çift ikinci düğünlerini ise İstanbul'da gerçekleştirmişti.

Gazete Magazin'in haberine göre; Katıldığı özel bir davette basın mensuplarıyla sohbet eden Esmersoy, eşi Nazım Akmandil hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Mutluluğu yüzünden okunan güzel sunucu, aşk dolu sözleriyle magazin gündemine damga vurdu.

"ALLAH YÜZÜME GÜLDÜ"

"Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü" diyerek duygularını dile getiren Esmersoy, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"EN GÜZEL YILLARIMI YAŞIYORUM"

"Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum."

EYT AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla EYT'den (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yararlandığını açıklamış ve bu sözleriyle gündem olmuştu.

Ünlü sunucu, "6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

