Burcu Esmersoy: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"

Kaynak: Instagram

"ALLAH YÜZÜME GÜLDÜ"

"Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü" diyerek duygularını dile getiren Esmersoy, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"EN GÜZEL YILLARIMI YAŞIYORUM"

"Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum."

Kaynak: Instagram