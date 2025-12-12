Berkay’dan lüks hamle: Evi satıp otel geçtiler! İşte sebebi...

Berkay'dan lüks hamle / Kaynak: Instagram

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde çiftin bu kararını kaleme aldı. İşte o yazı...

"Şarkıcı Berkay'ın, eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile 1.5 aydır otelde kaldığını öğrendim. Berkay, Tarabya'daki bir otelin kral dairesini kiralamış ve ailece yerleşmişler.

İstinye'de güzel bir evlerinin olduğunu bildiğim çiftin neden evlerinde değil de otelde kaldıklarını da öğrendim. Meğer Berkay, Zekeriyaköy'de bir villa satın almış. Villada kapsamlı bir tadilata girişmişler.