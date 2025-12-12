Berkay'dan lüks hamle: Evi satıp otel geçtiler! İşte sebebi...
Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, yaklaşık 1,5 aydır Tarabya’daki lüks bir otelin kral dairesinde yaşamaya başladı. Sosyal medyada gündem olan bu gelişme, hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde çiftin bu kararını kaleme aldı. İşte o yazı...
"Şarkıcı Berkay'ın, eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile 1.5 aydır otelde kaldığını öğrendim. Berkay, Tarabya'daki bir otelin kral dairesini kiralamış ve ailece yerleşmişler.
İstinye'de güzel bir evlerinin olduğunu bildiğim çiftin neden evlerinde değil de otelde kaldıklarını da öğrendim. Meğer Berkay, Zekeriyaköy'de bir villa satın almış. Villada kapsamlı bir tadilata girişmişler.
🏰 1.5 AYDIR KRAL GİBİ YAŞIYORLAR
Ancak planladıkları tarihte tadilat bitmemiş. İstinye'deki evlerini sattıkları için de boşaltmak zorunda kalmışlar ve Tarabya'daki otelin kral dairesine yerleşmişler.
🏡🛠️ SEBEBİ ŞOKE ETTİ
Bu oteli seçmelerinin sebebi ise, çocuklarının okuluna yakın olmasıymış. Kulağıma gelenlere göre bu durumdan şikayetçi değillermiş, otelde çok mutlularmış.
Hatta Özlem Hanım, kral dairesinin mutfağına, evindeki düzeni kurmuş ve Boğaz manzarasında çocuklarına ve eşine yemekler, pastalar, börekler yapıyormuş.
Zekeriyaköy'deki villalarına, yeni yılın ilk günlerinde taşınmayı planlayan aile otelde mutlularmış ama bakalım kral dairesinin faturası geldiğinde de yine mutlu olacaklar mı?"
