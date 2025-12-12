Ata Demirer ilk kez açıkladı! Nedeni Özge Borak değilmiş...
Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir merak edilen "Eyyvah Eyvah" serisinin neden devam etmediği sorusuna sonunda yanıt verdi. Demirer’in eski eşi Özge Borak ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sevilen film serisi "Eyyvah Eyvah"ın neden devam etmediğine dair yıllardır merak edilen soruya açıklık getirdi.
Bir YouTube programına konuk olan Demirer, serinin sona ermesinin eski eşi Özge Borak ile ilişkilendirilmesiyle ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti.
Demirer, şu ifadeleri kullandı:
"Eyyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle hiçbir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim."
Ata Demirer, 2012 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Özge Borak ile 2014'te yollarını ayırmıştı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz Temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.
AŞK HAYATINDA YENİ SAYFA
Sosyal medya hesabında sık sık sevgilisine yer veren Demirer, son olarak Alemdar ile Fransa'da çekilen romantik karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Çiftin aşk dolu pozları, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündeme oturdu.
"SEVDİĞİM KADIN"
Demirer, sevgilisinin yeni yaşını ise "Doğum günün kutlu olsun hep beraber olsun sevdiğim kadın" sözleriyle kutlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın alacaklar dikkat: 2026 çok sert geçecek! Euro ve gümüş tarihi zirvede!
- Günün hava senaryosu belli oldu! MGM il il uyardı: Kar, sağanak, sis beklenen o bölgeler
- İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?
- Hangisi "gurme" ile eş anlamlıdır?
- Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
- Hangisi sözlük tanımına göre "fihrist"in eş anlamlısıdır?
- Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
- Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
- Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenen ve kaçıran kişi kimdir?
- Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?
- Gözden kaçırdığınız gizli kahraman! Kalp krizine karşı kalkan oluyor