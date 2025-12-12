Ata Demirer ilk kez açıkladı! Nedeni Özge Borak değilmiş...

Kaynak: Sosyal medya

Bir YouTube programına konuk olan Demirer, serinin sona ermesinin eski eşi Özge Borak ile ilişkilendirilmesiyle ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti.

Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Eyyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle hiçbir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim."