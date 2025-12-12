12 Aralık 2025, Cuma
Ata Demirer ilk kez açıkladı! Nedeni Özge Borak değilmiş...

12.12.2025
Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir merak edilen "Eyyvah Eyvah" serisinin neden devam etmediği sorusuna sonunda yanıt verdi. Demirer’in eski eşi Özge Borak ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sevilen film serisi "Eyyvah Eyvah"ın neden devam etmediğine dair yıllardır merak edilen soruya açıklık getirdi.

Bir YouTube programına konuk olan Demirer, serinin sona ermesinin eski eşi Özge Borak ile ilişkilendirilmesiyle ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti.

Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Eyyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle hiçbir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim."

Ata Demirer, 2012 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Özge Borak ile 2014'te yollarını ayırmıştı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz Temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.

AŞK HAYATINDA YENİ SAYFA

Sosyal medya hesabında sık sık sevgilisine yer veren Demirer, son olarak Alemdar ile Fransa'da çekilen romantik karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Çiftin aşk dolu pozları, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündeme oturdu.

"SEVDİĞİM KADIN"

Demirer, sevgilisinin yeni yaşını ise "Doğum günün kutlu olsun hep beraber olsun sevdiğim kadın" sözleriyle kutlamıştı.

