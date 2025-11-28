Gizemli kamyonet kime ait? Huriye Helvacı ve Osman’ın ölümünde korkunç şüphe

28 Kasım 2025, Cuma
Giriş: 28.11.2025 16:12 Güncelleme: 28.11.2025 16:19
Kastamonu'da kayıp olarak aranan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ın 9 gün sonra cesetleri bulunmuştu. Şüphelerin odağındaki baba Bayram Helvacı’nın eşi ve çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilirken, komşularken gelen ifadeler ve beyaz kamyonet detayı, cinayet şüphesini güçlendirdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım sabahı kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cesetleri, 9 günlük arama çalışmasının ardından bulundu. 200 kişilik ekip, anne ve oğlunun cansız bedenlerini 50 metre mesafeyle tespit etti.

Adli Tıp'ın ön raporuna göre, Osman Helvacı 30 metre yükseklikteki bir şelaleden düşerek yaşamını yitirdi; belinde kırıklar tespit edildi. Anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmazken, hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Cesedin tamamen çıplak olması ise olayda cinayet şüphesini gündeme getirdi.

Olay, Müge Anlı'nın programında da gündeme gelirken, Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün eski eniştesi Mustafa Uzun ile buluşma planı yaptığı, Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği ve numarasını değiştirdiği iddia edildi. Ayrıca Uzun'un başka bir kadınla birlikte olduğu ve anne ile çocuğu yanına götürdüğü öne sürüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI

Şüphelerin odağında ise baba Bayram Helvacı bulunuyor. Eşi ve oğlunun kaybolduğu gün evden geç dönmesi, polise haber vermemesi ve arama çalışmalarına katılmaması dikkat çekti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bayram Helvacı, psikolojik sorunları nedeniyle öfkelendiğinde ne yaptığını hatırlamadığını savunurken, eşine şiddet uyguladığı iddiaları da gündemde. Cinayet şüphesi üzerine Bayram Helvacı'dan DNA ve kan örnekleri alındı; bu örnekler anne ve oğulun cesetlerinden ve olay yerinden alınan örneklerle karşılaştırılacak.

GİZEMLİ BEYAZ KAMYONET KİME AİT?

Öte yandan köy muhtarı, kaybolma günü köyde bir beyaz kamyonet gördüğünü belirtti. Kamyonetin anne ve oğulun kaybolmasıyla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.

Komşular ise olaydan 3-4 gün önce evden kavga seslerinin geldiğini ve Bayram Helvacı'nın eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını ifade etti. Bayram Helvacı'nın canlı yayında "İçim yanıyor" sözleri ise kafaları karıştırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

