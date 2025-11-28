Gizemli kamyonet kime ait? Huriye Helvacı ve Osman’ın ölümünde korkunç şüphe

Kaynak: ATV

Olay, Müge Anlı'nın programında da gündeme gelirken, Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün eski eniştesi Mustafa Uzun ile buluşma planı yaptığı, Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği ve numarasını değiştirdiği iddia edildi. Ayrıca Uzun'un başka bir kadınla birlikte olduğu ve anne ile çocuğu yanına götürdüğü öne sürüldü.