7 Kocalı Hürmüz’de kriz! Çağla Şıkel suskunluğunu bozdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 09:06
Çağla Şıkel’in başrolünde yer aldığı "7 Kocalı Hürmüz" müzikali, son günlerde kulisinde yaşandığı iddia edilen krizle gündemde. Çok konuşulan ayrılığın ardından gözler oyuncu kadrosuna çevrilirken, Şıkel, Mine Koşan’ın ayrılığına ilişkin ilk kez konuştu.

2015 yılında yollarını ayıran ünlü model Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, çocukları için kurdukları dostluğu sürdürmeye devam ediyor.

Şıkel, son olarak oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Emre Altuğ'un konserine giderek eski eşine destek verdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü mankene son günlerde gündemde olan Mine Koşan krizine ilişkin sorular yöneltildi.

Mine Koşan'ın müzikalden ayrılışıyla ilgili konuşan Şıkel, "Kendisi çok değerli, çok özel bir sanatçı… Bu konu tamamen onun ve yapım şirketinin arasında. Ben kendisine güzel bir mesaj gönderdim ama dönüş yapmadı. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

7 Kocalı Hürmüz müzikalinde yer alan Mine Koşan, bir telefonla kadrodan çıkarıldığını öğrenmişti. İddialara göre Koşan'ın oyundan çıkarılmasının nedeni, başrol oyuncusu Çağla Şıkel'in talebi idi.

Oyun sırasında aralarında anlaşmazlık yaşandığı öne sürülen ikiliden Koşan, Şıkel'in "Zamanında gelmedi" diyerek şikâyette bulunduğunu ve ardından kendisine telefonla çıkış haberinin verildiğini doğrulamıştı.

