ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 11:19 Güncelleme: 27.11.2025 12:08
Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşıydı! Ünlü oyuncu Şifanur Gül’e sürpriz evlenme teklifi

Çağatay Ulusoy’la başrolü paylaştığı "Terzi" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Şifanur Gül, doğum gününde evlenme teklifi aldı. Ünlü oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte Şifanur Gül'den romantik kareler...

Kırmızı Oda, Hayatımın Şansı, Altın Kafes, Terzi ve Kuş Uçuşu gibi birçok yapımda yer alan genç oyuncu Şifanur Gül, 28. yaşını kutladı.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Bakioğlu ile aşk yaşayan Şifanur Gül evlilik yolunda ilk adımı attı.

Güzel oyuncu sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan doğum gününde evlenme teklifi aldı.

Şifanur Gül, parmağındaki yüzüğü sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Romantik kareler, hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.

