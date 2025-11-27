27 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Alişan'dan duygulandıran paylaşım! 4 yıl önce kaybettiği kardeşiyle aynı karede

Alişan'dan duygulandıran paylaşım! 4 yıl önce kaybettiği kardeşiyle aynı karede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 16:55
ABONE OL
Alişan’dan duygulandıran paylaşım! 4 yıl önce kaybettiği kardeşiyle aynı karede

Ünlü türkücü Alişan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Sanatçının paylaştığı aile fotoğrafında, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş da yer aldı.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kardeşine özlemini her fırsatta dile getiren ünlü isim, son paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bir takipçisinin kendisine yolladığı aile portresini odasına asan Alişan, bu çalışmayı sosyal medya hesabından da, "Odama astım. Çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan Alişan, merhum kardeşi Selçuk'un Merve Tektaş ile evliliğinden dünyaya gelen yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör