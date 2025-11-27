Alişan'dan duygulandıran paylaşım! 4 yıl önce kaybettiği kardeşiyle aynı karede
Ünlü türkücü Alişan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Sanatçının paylaştığı aile fotoğrafında, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş da yer aldı.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Kardeşine özlemini her fırsatta dile getiren ünlü isim, son paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı.
Bir takipçisinin kendisine yolladığı aile portresini odasına asan Alişan, bu çalışmayı sosyal medya hesabından da, "Odama astım. Çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.
Öte yandan Alişan, merhum kardeşi Selçuk'un Merve Tektaş ile evliliğinden dünyaya gelen yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 Kasım Cuma hutbesi konusu ne? Cuma hutbesi tam metin PDF oku-indir
- 27 Kasım maç takvimi | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe, Samsunspor…
- Ne kalorifer ne soba! Japonların kışın ısınma tekniği şaşırtıyor
- Sizi güzellik uykusuna yatıracak 3-2-1 kuralı nasıl uygulanır? Adım adım rehber
- Ergenlik sandığınızdan daha uzun! Bilim insanları açıkladı: İnsan beyni 5 evreden geçiyor
- Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman? Final yayın takvimi
- Canan Karatay’dan süper zeka için kahvaltı önerisi: Uzun süre tok tutuyor
- İstanbul'da 4 gün boyunca bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar
- Hong Kong nerede, hangi ülkeye bağlı? Konumu ve güncel nüfus bilgisi
- 27 Kasım trafiğe kapalı yollar listesi: Ankara'da hangi yollar kapalı, neden?
- Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: 2026 vergi, harç ve ceza ücretleri ne kadar olacak?
- Breidablik-Samsunspor maç saati kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?