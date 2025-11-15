Serdar Ortaç'ın klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş: "Bana hala Karabiber'im diyorlar"
90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren oyuncu ve model İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
1997'de Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşulan İlknur Soydaş, evlendikten sonra adeta sırra kadem basmıştı.
Sabah'ın haberine göre; Oyuncu İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.
Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazınan Soydaş, o dönemin hâlâ unutulmaz olduğunu söyledi.
Sokakta karşılaştığı insanların kendisine hâlâ 'Karabiberim' diye seslendiğini belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Serdar olsun, ben olayım, gurur duyuyorum. İnsanlar beni ailesinden biri olarak benimsedi. Bu benim hoşuma gidiyor."
Ünlü isim, geçtiğimiz yıllar ise oyunculuğu bırakmadığını söyleyip, "İyi bir proje olursa neden olmasın. Set ortamını çok özledim" demiş; kendisinin 'Karabiberim' olarak lanse edilmesinden dolayı ise isyan etmişti.
