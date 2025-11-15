ABD’li oyuncu Sally Kirkland hayatını kaybetti
Altın Küre ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan ABD'li oyuncu Sally Kirkland 84 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Michael Greene, yaptığı açıklamada, Kirkland'ın Palm Springs'te kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiğini belirtti.
1987 yapımı 'Anna' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Kirkland, aynı rolle Altın Küre ödülü kazanmıştı.