14 Kasım 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Yasemin Yürük telefonunu denize düşürdü peşinden suya atladı!

Yasemin Yürük telefonunu denize düşürdü peşinden suya atladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 15:22 Güncelleme: 14.11.2025 15:36
ABONE OL
Yasemin Yürük telefonunu denize düşürdü peşinden suya atladı!

'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, sahilde kahve içerken deniz düşürdüğü telefonunu bulmak için suya atladı. Ünlü isim, o anları takipçileriyle de paylaştı.

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan grup, 2000'li yılların en popüler müzik oluşumlarından biri olmuş, 2014'te ise kariyerine son vermişti.

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yürük, İstanbul'a dönmeden önce arkadaşıyla sahilde kahve keyfi yaparken telefonunu denize düşürdü.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Panikleyen Yürük, hiç düşünmeden denize girerek telefonunu çıkarmaya çalıştı. O anlar, yanında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Yürük, olayın ardından videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve keyfi yapalım derken telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım. Şifrelerimi hatırlamıyorum."

Yürük'ün paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör