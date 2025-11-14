Yasemin Yürük telefonunu denize düşürdü peşinden suya atladı!
'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, sahilde kahve içerken deniz düşürdüğü telefonunu bulmak için suya atladı. Ünlü isim, o anları takipçileriyle de paylaştı.
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi.
Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan grup, 2000'li yılların en popüler müzik oluşumlarından biri olmuş, 2014'te ise kariyerine son vermişti.
Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yürük, İstanbul'a dönmeden önce arkadaşıyla sahilde kahve keyfi yaparken telefonunu denize düşürdü.
Panikleyen Yürük, hiç düşünmeden denize girerek telefonunu çıkarmaya çalıştı. O anlar, yanında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Yürük, olayın ardından videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve keyfi yapalım derken telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım. Şifrelerimi hatırlamıyorum."
Yürük'ün paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
