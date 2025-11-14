Yasemin Yürük telefonunu denize düşürdü peşinden suya atladı!

Kaynak: Instagram

Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan grup, 2000'li yılların en popüler müzik oluşumlarından biri olmuş, 2014'te ise kariyerine son vermişti.

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yürük, İstanbul'a dönmeden önce arkadaşıyla sahilde kahve keyfi yaparken telefonunu denize düşürdü.

Kaynak: Instagram