Ceyda Ateş takipçileriyle dertleşti! "Ağrısı çekilmez halde"
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ateş, 'Ağrısı çekilmez halde' sözleriyle yeni bir paylaşım yaptı.
"Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı "Hande" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran daha sonra ABD'de hayatına devam etme kararı alan Ceyda Ateş, sosyal paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Güzel oyuncu, 2018'de iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine girmiş, 2000'de kızı Talia'nın doğumuyla ilk kez anne olmuştu.
Uzun süredir ekranlarda yer almayan 37 yaşındaki oyuncu, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
Kolunda yırtık olduğunu söyleyen Ceyda Ateş, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ateş; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sözleriyle takipçileriyle dertleşti.
