Trafik kazası geçiren Özgü Namal yaşananları anlattı! "Ucuz atlattık"

Kaynak: Sosyal medya

''YERE YATMAK ZORUNDA KALDIM''

"Ucuz atlattık" diyen Namal, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

''Verilmiş sadakamız varmış. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabanın, itfaiye aracıymış sonradan algıladık. Aracın virajda, kör nokta dediğimiz noktada, bizim tek şansımız kemerlerimizin bağlı ve yavaş gidiyor olmamız. Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar. Ben çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamdaki sıkışmadan dolayı yere yatmak zorunda kaldım.''