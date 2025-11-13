Trafik kazası geçiren Özgü Namal yaşananları anlattı! "Ucuz atlattık"
Oyuncu Özgü Namal, dizi setine giderken çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen oyuncu, kaza sonrası yaşadıklarını anlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Beykoz Poyrazköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.
TABURCU EDİLDİ
Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi. Polis kazayla ilgili çalışması başlattı.
KAZA SONRASI KONUŞTU
Sevenlerini korkutan Özgü Namal'ın ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi. Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, kaza anını anlattı.
''YERE YATMAK ZORUNDA KALDIM''
"Ucuz atlattık" diyen Namal, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
''Verilmiş sadakamız varmış. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabanın, itfaiye aracıymış sonradan algıladık. Aracın virajda, kör nokta dediğimiz noktada, bizim tek şansımız kemerlerimizin bağlı ve yavaş gidiyor olmamız. Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar. Ben çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamdaki sıkışmadan dolayı yere yatmak zorunda kaldım.''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı! Başvuru kılavuzu yayımlandı mı, son tarih ne zaman?
- FİNAL MAÇI PROGRAMI | Türkiye-Azerbaycan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Uçakta kara kutu nedir, nasıl çalışır? Kara kutu neden turuncu renkte? Uzmanı A Haber’de açıkladı
- DHMİ 48 ARFF Memuru Alımı | Başvurular ne zaman, nereden yapılacak? Kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?
- Yüksek tansiyona ne iyi gelir? İbn-i Sina’nın asırlık tarifi: Hipertansiyon riskine karşı mucizevi kür
- Vergi, idari para cezası, SGK prim borçlarında faiz indirimi: Yeni oranlar geldi!
- TOKİ 27 ilde satışa çıkıyor: İstanbul ve Ankara’da yatırım fırsatı! İşte 188 taşınmaz için açık artırma tarihi
- Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler
- İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2025 İŞKUR işsizlik ödeneği ne kadar, başvuru şartları neler?
- Emekliye ocakta çifte zam! SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 19 bin TL'yi aşacak
- Sağanak alarmı verildi: Kuvvetli yağış ve kar haritada! Meteoroloji il il sıraladı! O saatlerde pik yapacak
- Öğretmenler Günü ne zaman, 2025’te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım’ın tarihçesi ve anlamı