"Sevgili" iddiaları Muazzez Ersoy'u çileden çıkardı: "Utanmazlara Allah hesap sorsun"
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile bir araya gelmiş ve o anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Usta sanatçı, sosyal medyada çıkan haberlere ateş püskürdü.
Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile buluşmuştu. Ersoy'un sıkı hayranı olduğu öğrenilen genç isim, sanatçının neredeyse tüm şarkılarını ezbere bildiği öğrenildi.
Ersoy, o anları Instagram hesabından paylaşmış, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" paylaşımında bulunmuştu.
GÜNLER SONRA İSYAN ETTİ
Binlerce beğeni alan paylaşımın ardından usta isim, çıkan haberlere günler sonra isyan etti.
'Nijeryalı sevgili' haberlerine ateş püsküren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz, 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum "Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle" paylaşımlarını görüyorum! Haber demiyorum. Çünkü haberi haberciler yapar, gazeteciler yapar, basın emekçileri yapar basın mensupları yapar. Bu paylaşımları yapan X'teki ve Instagram'daki kişi ya da kişiler, "gazeteci" değil.
Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlar da, bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları!!!
