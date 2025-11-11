11 Kasım 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Samuray oldu! Fadik Sevin Atasoy: "Hayatımı değiştiren tecrübeydi"

Samuray oldu! Fadik Sevin Atasoy: "Hayatımı değiştiren tecrübeydi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 17:20
ABONE OL
Samuray oldu! Fadik Sevin Atasoy: Hayatımı değiştiren tecrübeydi

Kanseri yenerek hayata yeniden başlayan başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya’da aldığı samuray eğitiminin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. "Dövüşme gücünün farkında olup, dövüşmeyeceksin" diyen oyuncu, içsel gücünü keşfettiğini anlattı.

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'deki performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, 1,5 yıl süren meme kanseri mücadelesini geride bıraktıktan sonra hayatına bambaşka bir bakış açısıyla devam ediyor.

Zorlu süreci geride bırakan Atasoy, geçtiğimiz haftalarda Japonya'ya giderek, Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri olmuştu.

Ünlü oyuncu, Snob Magazin'e verdiği röportajda Japonya'daki bu özel deneyimini anlattı. "Keyifli ve hayatımı değiştiren bir tecrübeydi" diyen Atasoy, eğitim için mülakatla seçildiğini belirtti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Atasoy, "Eğitim almak için gittim. Mülakatla seçildim. Dövüşme gücünün farkında olup, dövüşmeyeceksin" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Atasoy, samuray eğitimine başvurma nedenini ise ilginç bir anısıyla paylaştı: "İçsel güç daha önemliydi. Fiziksel gücümü de denemek istedim. Bir konserde yabancı bir hanımefendi galiba çok içmişti beni rahatsız etti. Güvenliği çağırdım bana, 'İki gün önce samuray eğitim almışsınız. Uzaktan izliyordum nasıl çözeceksin diye bakıyordum?' dedi."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "En güzel durumu çözmek, uzmanına teslim etmek. Mayıs ayında Samuray Adası'na gideceğim, devam edeceğim. 1.5 ay kalmayı düşünüyorum. Sabah 05.00'te kalkıyorsun, buz gibi kumların üzerinde çalışıyorsun. Dirayet testi. Beslenmeme de dikkat ediyorum"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör