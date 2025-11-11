Necip Fazıl’ın mirası yeniden hayat buldu

Kaynak: AA

"Bu kadar profesyonel oyuncularla çalışmasaydık böyle bir eser çıkaramazdık"

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, büyük edebiyatçıların bütün eserlerinin filminin çekilmesi gerektiğini belirterek, "Ben kendime bu eseri seçmiştim. Hayalini kurduk. Sinemayı ortaya çıkartan 10 madde vardır. Bunlardan biri yönetmen, biri oyunculardır. Bu kadar profesyonel oyuncularla çalışmasaydık böyle bir eser çıkaramazdık. Diğer taraftan da Türk edebiyatı zengin. Necip Fazıl da bunlardan bir tanesi." dedi.

Her kitlenin kabul edemeyeceği bir eser olduğunun altını çizen Çeri, "Biz, bazı dokunuşlarla bunu zenginleştirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Murat Çeri, üç perdeden oluşan tiyatro metnini sinemaya uyarlarken sembolik değerlere önem verdiklerini dile getirdi.